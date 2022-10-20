Вашингтон, 20 октября, 2022, 05:33 — ИА Регнум. Компания Konami официально представила будущий фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» (Return to Silent Hill). Анонсирующий ролик был опубликован 20 октября на YouTube-канале IGN.

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Снимает картину режиссёр Кристоф Ганс, в 2006 году выпустивший на экраны хоррор «Сайлент Хилл» на основе одноимённой игры. Во время презентации были показаны концепт-арты, а также представлена концепция Ганса и продюсера Виктора Хадиды. Согласно ей, фильм будет скорее перезагрузкой франшизы, чем продолжением.

Авторы отметили, что в основу картины, которую лучше отнести к жанру психологического хоррора, ляжет игра Silent Hill 2, и что их новая работа никак не связана с предыдущими фильмами франшизы. Они также заявили, что хотят сделать ленту «современной, но в то же время максимально приближенной к видеоигре». Премьера запланирована на 2023 год.

Напомним, фильм ужасов «Сайлент Хилл» вышел на экраны 21 апреля 2006 года. При бюджете $50 млн он собрал в прокате США $46,9 млн, в мире — $97,6 млн и получил противоречивые отзывы в сообществе фанатов игр Silent Hill.