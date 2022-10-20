Токио, , 05:32 — REGNUM Торговый дефицит в Японии по итогам первого полугодия 2022 финансового года, начавшегося 1 апреля, составил 11 трлн иен (около $73,37 млрд), сообщает на своем сайте японское министерство финансов.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Такой уровень дефицита является абсолютным максимумом с 1979 года. При этом объем импорта достиг 60,58 трлн иен ($404,09 млрд), увеличившись на 44,5%, а экспорта — 49,58 трлн иен ($330,72 млрд), что на 19,6%, чем было 6 месяцев назад.

Резкий рост торгового дефицита происходит на фоне повышения цен на энергоносители, которые Японией только импортируются. Предыдущий максимальный размер торгового дефицита был зарегистрирован во втором полугодии 2013 финансового года — 8,76 трлн иен ($58,43 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября японское министерство финансов распространило информацию о том, что товарооборот между Японией и Россией в сентябре незначительно превысил 176 млрд иен (около $1,17 млрд), что на 14,4%, чем наблюдалось год назад.

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