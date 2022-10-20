Пекин, 20 октября, 2022, 05:31 — ИА Регнум. Провинция Чжэцзян продолжит прилагать серьезные усилия в стремлении к общему процветанию и внесет свой вклад в его реализацию по всему Китаю, заявил высокопоставленный чиновник из провинции на пресс-конференции в Пекине 19 октября во время ХХ съезда Компартии Китая.

Huandy618 Ханчжоу, Чжэцзян

Был достигнут устойчивый прогресс с тех пор, как Чжэцзян был объявлен демонстрационной зоной в мае 2021 года, сказал глава отдела пропаганды провинциального комитета Коммунистической партии Китая по Чжэцзяну Ван Ган.

«Был введен ряд мер и институциональных механизмов для устранения региональных, сельских и городских разрывов и разрыва в доходах», — сказал Ван на конференции.

В докладе, с которым выступил председатель КНР Си Цзиньпин на открытии съезда, было отмечено достижение общего процветания для всех как важнейшее требование китайской модернизации.

По словам Вана, среди инициатив, выдвинутых Чжэцзяном — обновленная версия «проекта координации и сотрудничества в горах и на море», которая предполагает разработку индивидуальной и преференциальной политики для 26 уездов и округов провинции в горных районах. Хотя эти места занимают 44,5% от общей площади Чжэцзяна, их ВВП в 2020 году составил всего 9,65% от его общего объема.

В соответствии с этой политикой каждому месту рекомендуется максимально использовать свои существующие ресурсы и потенциал, чтобы найти наиболее подходящий путь для будущего развития. Ощутимые результаты уже достигнуты. Статистика показывает, что темпы роста ВВП в этих 26 уездах и округах превысили средний показатель по провинции на 0,7%.

Проект, впервые реализованный Си Цзиньпином в начале 2000-х годов, когда он занимал пост главы КПК по Чжэцзяну, направлен на достижение сбалансированного и скоординированного развития между различными регионами путем объединения слаборазвитых регионов («горных») с развитыми («морскими») в соответствии с их собственными конкурентными преимуществами и обеспеченностью ресурсами.

По словам Вана, другие инициативы включают предоставление таких же услуг в таких областях, как медицинское обслуживание сельских жителей, и поощрение более развитых деревень помогать менее развитым деревням повышать доходы жителей.

В будущем Чжэцзян будет стремиться увеличить «пирог» за счет высококачественного развития, еще больше сократить различные пробелы, обогатить духовную жизнь своих жителей и продолжать предоставлять более качественные услуги с помощью цифровой реформы, добавил он.

На пресс-конференции Ван также заявил, что Чжэцзян продолжит играть свою роль и использовать свои преимущества в цифровой экономике, частной экономике, а также в области природной среды и инфраструктуры для содействия комплексному развитию региона дельты реки Янцзы.