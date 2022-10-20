Москва, , 05:25 — REGNUM В Москве и Подмосковье в ближайшие дни ожидается прохладная дискомфортная погода с повышенной влажностью, но к выходным дням немного потеплеет. Об этом 20 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Графика осени Андрей Никитин © ИА REGNUM

По его словам, в ближайшие дни существенных осадков в регионе не ожидается, но большая относительная влажность и ветер от 6 до 11 м/с будут усиливать ощущение дискомфорта.

«Будет казаться, что температура ниже, чем на столбиках термометров. Будет такое ощущение зябкости. В четверг, например, в Москве прогнозируется +5… +7 °C, по области — +3… +8 °C. Хочется поёжиться уже, а плюс будет заметный ветер и влажность, усиливающие неприятные ощущения», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

По словам метеоролога, к 22−23 октября в столичном регионе немного потеплеет, до +5… +10 °C, начиная со второй половины дня пятницы, 21 октября, иногда будет «выглядывать солнышко».

Роман Вильфанд «22 числа погода будет наиболее комфортной среди ближайших дней, в воскресенье — уже более облачно, небольшие дожди, просвета между облаками не будет».

Как сообщало ИА REGNUM, в четверг, 20 октября, в Москве облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха до +5… +7 °C.

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