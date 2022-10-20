Якутск, , 05:27 — REGNUM В Якутск вернулся студент техникума, которого по ошибке призвали для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса. Не подлежащего частичной мобилизации молодого человека отправляли на учения во Владивосток, сообщил 20 октября Центр управления республикой.

Обучение мобилизованных Александр Куликов © ИА REGNUM

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Решение о призыве резервиста принимал военный комиссариат столицы Якутии. Студент подал заявление об ошибочности его мобилизации через портал Госуслуг. После рассмотрения жалобы она была удовлетворена.

В Якутии поясняют, что подавать обращения через портал могут как сами военнослужащие, так и их родственники.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Магдагачинского района отправили на Екатеринославский полигон Амурской области для обучения перед участием в спецоперации в защиту Донбасса, несмотря на наличие шестерых детей. Вернуть резервиста домой помог региональный «Народный фронт».