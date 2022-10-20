Гавана, , 05:23 — REGNUM Куба призывает Соединенные Штаты отменить торговую блокаду республики, длящуюся десятилетиями, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес в ходе пресс-конференции.

Куба Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

«Из-за торговой блокады Куба потеряла около $3,806 млрд в период с августа 2021 года по февраль 2022 года», — отметил он.

Также правительство Кубы направило соответствующий призыв в Генассамблею ООН. Такие обращения кубинские власти ежегодно направляют в международную организацию. Родригес подчеркнул, что санкции США затрудняют доступ Кубе к продовольствию, лекарствам, технологиям, а также мешают кубинским компаниям выходить на международный рынок.

«Мир станет прекрасней без американской торговой блокады Кубы», — добавил глава кубинского МИД.