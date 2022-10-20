Пекин, , 05:23 — REGNUM Глава исполнительной власти Специального административного района (САР) Гонконг Джон Ли выступил 19 октября со своим первым программным обращением к Законодательному совету САР с момента вступления в должность, сообщает газета China Daily.

Гонконг

В докладе рассматривается целый ряд стратегий и мер, направленных на стимулирование экономического роста и улучшение условий жизни людей. Его цель — повысить конкурентоспособность Гонконга и открыть новую главу в истории международного финансового центра. По словам Ли, в соответствии с принципом «одна страна, две системы» Гонконг обладает отличительными преимуществами, заключающимися в том, что он пользуется сильной поддержкой родины и тесно связан с миром.

По его словам, имея прямой доступ к огромному рынку материковой части и в то же время прочные международные связи, Гонконг служит мостом, соединяющим материк с остальным миром. Ключевые национальные стратегии, включая 14-й пятилетний план, развитие района Большого залива Гуандун — Гонконг — Макао (GBA) и инициативу «Один пояс и один путь», предоставляют Гонконгу неограниченные возможности, сказал Ли.

«В ближайшие пять лет я возглавлю правительственную команду, чтобы объединить и мотивировать все слои общества и в полной мере использовать наши прекрасные традиции инклюзивности, единства и уважения к различным точкам зрения. Мы приложим все усилия, чтобы лучше служить нашему народу и лучше развивать Гонконг», — сказал он.

В докладе изложены меры по созданию прочной основы безопасности при соблюдении принципа и использовании преимуществ «одна страна, две системы», дальнейшему совершенствованию управления, созданию сильного стимула для роста, серьезному решению проблем и трудностей людей в повседневной жизни, обеспечению гармонии и стабильности, обеспечению процветания молодежи, а также по борьбе с эпидемией COVID-19.