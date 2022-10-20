Глава Гонконга обратился с первым политическим обращением после избрания
Пекин, 20 октября, 2022, 05:23 — ИА Регнум. Глава исполнительной власти Специального административного района (САР) Гонконг Джон Ли выступил 19 октября со своим первым программным обращением к Законодательному совету САР с момента вступления в должность, сообщает газета China Daily.
В докладе рассматривается целый ряд стратегий и мер, направленных на стимулирование экономического роста и улучшение условий жизни людей. Его цель — повысить конкурентоспособность Гонконга и открыть новую главу в истории международного финансового центра. По словам Ли, в соответствии с принципом «одна страна, две системы» Гонконг обладает отличительными преимуществами, заключающимися в том, что он пользуется сильной поддержкой родины и тесно связан с миром.
По его словам, имея прямой доступ к огромному рынку материковой части и в то же время прочные международные связи, Гонконг служит мостом, соединяющим материк с остальным миром. Ключевые национальные стратегии, включая 14-й пятилетний план, развитие района Большого залива Гуандун — Гонконг — Макао (GBA) и инициативу «Один пояс и один путь», предоставляют Гонконгу неограниченные возможности, сказал Ли.
В докладе изложены меры по созданию прочной основы безопасности при соблюдении принципа и использовании преимуществ «одна страна, две системы», дальнейшему совершенствованию управления, созданию сильного стимула для роста, серьезному решению проблем и трудностей людей в повседневной жизни, обеспечению гармонии и стабильности, обеспечению процветания молодежи, а также по борьбе с эпидемией COVID-19.