Пекин, 20 октября, 2022, 05:19 — ИА Регнум. Тяньцзинь будет стремиться внести больший вклад в скоординированное развитие региона Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй, используя его промышленные, финансовые и портовые преимущества, заявил 19 октября заместитель партийного руководителя города Цзинь Сянцзюнь.

Тяньцзинь

Он сделал это заявление на пресс-конференции, посвященной проходящему XX съезду Коммунистической партии Китая.

Цзинь сказал, что Тяньцзинь как национальная база передовых исследований и разработок, зона международного судоходства Северного Китая, зона финансовых инноваций, а также пилотная зона для реформ и открытости, будет перенимать «нестоличные» функции Пекина, которые не являются существенными для его роли, а также помогать в строительстве нового района Сюнань, исходя из его собственных условий и преимуществ.

Кроме того, по словам Цзиня, в городе реализован ряд крупных экологических проектов, которые значительно улучшили местные экосистемы и создали несколько новых туристических достопримечательностей.

Благодаря последовательным усилиям, город установил зеленый экологический барьер между центром города и прибрежной зоной города — новым районом Биньхай, создал новые зеленые зоны и восстановил свои прибрежные водно-болотные угодья.