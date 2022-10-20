Солт-Лейк-Сити, США, 20 октября, 2022, 05:18 — ИА Регнум. Истребитель пятого поколения F-35 ВВС США потерпел крушение в американском штате Юта. Об этом 19 октября сообщает 388-е авиационное крыло ВВС США в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM F-35

Уточняется, что истребитель F-35 потерпел крушение на северном конце взлётно-посадочной полосы авиабазы Хилл недалеко от города Солт-Лейк-Сити. Пилот успел катапультироваться.

На месте происшествия работают спасательные команды. Причины и обстоятельства, приведшие к авиакатастрофе, устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении легкомоторного самолёта в Эквадоре на западе Гуаякиля, в результате которого погибли два человека.