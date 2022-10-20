Пекин, 20 октября, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Два «трупных цветка» дали семена в Китайском национальном ботаническом саду в Пекине, что ознаменовало первое появление семян исчезающего вида в стране, сообщает 19 октября агентство Синьхуа.

ИА REGNUM Цветок

Цветы распустились в июле, что стало первым «групповым цветением» вида, искусственно культивируемого во всем мире. Этот вид, официально известный как Amorphophallus titanum, произрастает в Индонезии. Он известен как трупный цветок из-за печально известного запаха гниения, который помогает ему привлекать опылителей, когда растение цветет.

Сотрудники сада препарировали плоды и в августе обнаружили явные эмбрионы. С тех пор плоды быстро росли. Недавно сотрудники снова препарировали плоды и обнаружили, что семена приобрели форму, отделились от мякоти и образовали семенную оболочку.

Плодоношение отражает высокий уровень культивирования и сохранения в Национальном ботаническом саду Китая и имеет большое значение для сохранения этого исчезающего вида.