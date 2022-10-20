Вашингтон, , 05:07 — REGNUM Возможная победа Республиканской партии США на выборах в Конгресс может «перекрыть кран», снабжающий киевский режим деньгами и оружием, сообщает портал Axios со ссылкой на заявления республиканцев.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Когда люди видят 13-процентное повышение цен на продукты, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги; если вы живете в приграничном регионе, и вокруг — мигранты и фентанил, [территория бывш. УССР] — это самое последнее, о чем вы думаете», — заявил конгрессмен-республиканец Келли Армстронг.

Он добавил, что отношение США к поддержке киевского режима изменится, если на это будут готовы американские избиратели. По мнению другого законодателя, Кевина Маккарти, усугубление экономической ситуации в Соединенных Штатах позволит убедить американцев не поддерживать Киев.

Портал указывает, что 57 членов Республиканской партии США проголосовали против выделения киевскому режиму помощи на $40 млрд.