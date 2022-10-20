Москва, 20 октября, 2022, 05:06 — ИА Регнум. В четверг, 20 октября, в Москве облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха до +5… +7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Александр Погожев ИА REGNUM Глубокая осень

В ночь на 21 октября в столице также осадков не ожидается, температура воздуха +0… +2 °C.

Ветер северный, северо-западный (ночью — западный) 6−11 м/с. Атмосферное давление 749 (+7) мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +3… +8°C днём. Ночью — −2… +3 °C.

В пятницу, 21 октября, днём в столице ожидается +6… +8 °C, по области +3… +8 °C, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, атмосферное давление 751 (+2) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается +0… +5 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, Краснодарский, Ставропольский края, Ростовскую, Херсонскую, Запорожскую области, ДНР, ЛНР и Крым в ближайшие дни ожидают сильные дожди.