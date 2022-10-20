Москва, 20 октября, 2022, 04:58 — ИА Регнум. Совместный координационный центр разрешил выход из портов на территории бывш. УССР еще шести судов с зерном, сообщает пресс-служба СЦК.

Зерно

«Порты покинули шесть судов, они перевозят в общей сложности 85,8 тыс. тонн зерна», — говорится в сообщении.

В СЦК добавили, что суда перевозят кукурузу, подсолнечное масло, семена подсолнечника и горох. По предварительным данным, они направляются в Китай, Ливан, Турцию, Нидерланды и Великобританию. Всего в рамках зерновой сделки с территории б. УССР вывезли почти 8 млн тонн продовольствия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство России в США заявило, что антироссийские санкции Запада наносят вред развивающимся странам, создавая проблемы с поставками продовольствия. При этом ограничения на экспорт продовольственных товаров из России никто не отменял, несмотря на заявления западных стран.