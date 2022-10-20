Токио, 20 октября, 2022, 04:58 — ИА Регнум. Экспорт медицинских изделий в Россию значительно был увеличен Японией. Об этом 20 октября свидетельствуют данные торговой статистики японского минфина.

Rktps.com Флаги России и Японии

В сентябре прирост экспорта медицинских изделий в Россию из Японии составил 578,2%, а за шесть месяцев 2022 финансового года, который начался с 1 апреля, рост составил 258,6%.

Помимо этого, по итогам сентября зафиксирован рост объёма экспорта компьютеров на 124,3%. При этом в первом полугодии финансового года их экспорт уменьшился на 38,8%.

В то же время в первом полугодии 2022 финансового года упал экспорт из Японии автомобилей — на 21,7%, мотоциклов — на 14,6%, а также запчастей — на 76,6%. Общий объём экспорта уменьшился на 31,4%, а импорт упал на 6,5%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что товарооборот между Японией и Россией в сентябре незначительно превысил 176 млрд иен (около $1,17 млрд), сократившись на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.