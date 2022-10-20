Вашингтон, 20 октября 2022, 04:55 — REGNUM США намерены совместно с союзниками работать над недопущением получения Россией «опасных вооружений» из Ирана. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба Госдепа.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тегеран категорически отвергает обвинения в поставках России беспилотных летательных аппаратов для их использования на территории б. УССР.
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