В США заявили о намерении не допустить передачи Ираном вооружений в Россию
Вашингтон, 20 октября, 2022, 04:55 — ИА Регнум. США намерены совместно с союзниками работать над недопущением получения Россией «опасных вооружений» из Ирана. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба Госдепа.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
США
«Мы не будем колебаться в том, что касается введения санкций и применения других инструментов в отношении всех, кто причастен к данным поставкам».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тегеран категорически отвергает обвинения в поставках России беспилотных летательных аппаратов для их использования на территории б. УССР.
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