Тегеран, , 04:37 — REGNUM Давление на Иран со стороны США и Израиля возросло, но у них недостаточно сил для раскола страны. Об этом говорится в интервью, которое 19 октября дал телеканалу Al Mayadeen Али Акбар Велаяти, советник по международным делам руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Бывший министр иностранных дел Ирана Али Акбар Велаяти farsi.khamenei.ir

Али Акбар Велаяти «США и Израиль недостаточно сильны для того, чтобы расколоть Иран, великий иранский народ не допустит этого. Однако они усилили давление, потому что увидели, что Иран развивается несмотря на санкции, и что первое и последнее слово в регионе остаётся за нами».

По словам исламского политика, «американцы не могут противостоять Ирану», поэтому им «следует оставить этот регион».

Протесты вспыхнули в Иране месяц назад после смерти, предположительно, от сердечного приступа, 22-летней Махсы Амини во время допроса в полиции Тегерана. Демонстрации вскоре переросли в массовые беспорядки по всей стране.

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Как сообщало ИА REGNUM, Тегеран категорически отвергает обвинения в поставках России беспилотных летательных аппаратов для их использования на территории б. УССР.

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