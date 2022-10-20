Запад навязывает России «культуру эгоизма» — декан МГИМО
Москва, 20 октября, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Запад предлагает России одинокий нарциссизм и культуру эгоизма, считает декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян. Об этом он заявил 19 октября в эфире телевизионной передачи Первого канала «Вечер с Владимиром Соловьевым». В одном из эпизодов эксперт указал на главный недостаток современной культуры ценностей Запад.
«Какой мир Запад пытается нам навязать? Они предлагают культуру эгоизма, это основа всего того, что есть у нас в нынешнем обществе. Они предлагают одинокий нарциссизм», — утверждает Сардарян.
«Поговорите с любым студентом, большинство будет страдать этими симптомами. Одиночество человека становится его формой самолюбования и человек просто не готов вступать в нормальные социальные отношения с другими окружающими», — добавил он.
В качестве одной из причин этой ценностной моды эксперт выделяет цифровизацию жизнедеятельности человека, что в первую очередь сказывается на его социальных навыках: «Цифровизация имеет обратный процесс, когда люди придумали особый язык для общения на разных платформах, мессенджерах. Теперь люди в реальной жизни общаются как в переписке. Люди меняются и эти изменения, за которыми идет молодое поколение, это несчастный мир. В нем люди отчуждаются друг от друга. Нам противопоставляют, что этот индивидуализм — высшая форма свободы человека. Это вранье. В особенности это касается гарантий свободы слова».