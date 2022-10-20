Москва, 20 октября, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Запад предлагает России одинокий нарциссизм и культуру эгоизма, считает декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян. Об этом он заявил 19 октября в эфире телевизионной передачи Первого канала «Вечер с Владимиром Соловьевым». В одном из эпизодов эксперт указал на главный недостаток современной культуры ценностей Запад.

Сальвадор Дали. Одиночество. 1931

«Какой мир Запад пытается нам навязать? Они предлагают культуру эгоизма, это основа всего того, что есть у нас в нынешнем обществе. Они предлагают одинокий нарциссизм», — утверждает Сардарян.

«Поговорите с любым студентом, большинство будет страдать этими симптомами. Одиночество человека становится его формой самолюбования и человек просто не готов вступать в нормальные социальные отношения с другими окружающими», — добавил он.

В качестве одной из причин этой ценностной моды эксперт выделяет цифровизацию жизнедеятельности человека, что в первую очередь сказывается на его социальных навыках: «Цифровизация имеет обратный процесс, когда люди придумали особый язык для общения на разных платформах, мессенджерах. Теперь люди в реальной жизни общаются как в переписке. Люди меняются и эти изменения, за которыми идет молодое поколение, это несчастный мир. В нем люди отчуждаются друг от друга. Нам противопоставляют, что этот индивидуализм — высшая форма свободы человека. Это вранье. В особенности это касается гарантий свободы слова».