Каховка, Херсонская область, , 04:29 — REGNUM Информацию о том, что киевские боевики могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев 20 октября в беседе с РИА Новости.

Каховская ГЭС Никита Третьяков © ИА REGNUM

Как уточнил Леонтьев, это не преувеличение, а достоверная информация. Такую атаку ВСУ хотели совершить и раньше, а теперь, когда течение усилилось из-за сброса воды, этот сценарий стал ещё вероятнее. По словам Леонтьева, данные о возможном использовании киевскими боевиками морских мин, которые могут быть запущены по течению Днепра в направлении Каховской ГЭС, поступали ещё в марте–апреле.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстрелах Каховской ГЭС киевскими боевиками из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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