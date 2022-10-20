Каховка, Херсонская область, 20 октября, 2022, 04:29 — ИА Регнум. Информацию о том, что киевские боевики могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев 20 октября в беседе с РИА Новости.

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС

Как уточнил Леонтьев, это не преувеличение, а достоверная информация. Такую атаку ВСУ хотели совершить и раньше, а теперь, когда течение усилилось из-за сброса воды, этот сценарий стал ещё вероятнее. По словам Леонтьева, данные о возможном использовании киевскими боевиками морских мин, которые могут быть запущены по течению Днепра в направлении Каховской ГЭС, поступали ещё в марте–апреле.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстрелах Каховской ГЭС киевскими боевиками из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.