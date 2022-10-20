Вена, , 04:25 — REGNUM Запад уже перешел все мыслимые красные линии по ситуации вокруг территории бывш. УССР, заявил посол России в Австрии Дмитрий Люблинский на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Страны демократии» на всё это снова закрывают глаза или, как всегда, приписывают преступления [киевского режима] России. Запад перешёл все мыслимые красные линии и в буквальном смысле вступает на минное поле», — заявил он.

Дипломат напомнил, что огромное количество минных полей на территории бывш. УССР было сделано при помощи Запада, который поставлял киевскому режиму запрещенные боеприпасы. При этом киевские нацисты продолжают игнорировать все международные соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября в Петровском районе Донецка на одной из запрещенных мин «Лепесток», разбросанных киевскими карателями при обстреле, подорвался мирный житель. От таких мин в ДНР получили ранения уже десятки жителей.