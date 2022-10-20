Москва, , 04:12 — REGNUM Помощь Уганде, где вспыхнула лихорадка Эболы, готов оказать Роспотребнадзор. Об этом 20 октября сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Уганда Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Уточняется, что властям Уганды уже передали предложения о поставках российской вакцины от Эболы. Кроме того, по запросу в Уганду могут быть направлены российские специалисты, у которых есть ценный опыт борьбы с особо опасными инфекциями, который был получен во время работы в Гвинейской Республике и Демократической Республике Конго.

В Уганде было объявлено об эпидемии лихорадки Эбола после подтверждённого случая заражения вирусом 24-летнего мужчины. Началась вспышка опасного заболевания 20 сентября и длится до сих пор. До этого национальная группа быстрого реагирования расследовала шесть смертей, вызвавших подозрения у медиков, которые произошли в октябре.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что столицу Уганды Кампалу перевели в режим повышенной готовности в связи со вспышкой лихорадки Эбола. В Уганде также объявили карантин и комендантский час в районах Мубенде и Кассанда, чтобы замедлить распространение инфекции.

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