Токио, 20 октября, 2022, 04:10 — ИА Регнум. Товарооборот между Японией и Россией в сентябре незначительно превысил 176 млрд иен (около $1,17 млрд), сократившись на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это следует из опубликованной 20 октября торговой статистики японского министерства финансов.

Minsvyaz.ru Флаги России и Японии

Японский экспорт в Россию в сентябре сократился на 31,4%. Импорт из России — на 6,5%. Дефицит Японии в торговле с Россией достиг 82 млрд иен (около $547 млн), увеличившись по сравнению с прошлым годом на 17%.

Закупки сжиженного природного газа (СПГ) сократились в сентябре на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, угля — на 82%. Российскую нефть Япония в сентябре не импортировала.

При этом за первую половину текущего финансового года, который в Японии длится с апреля по сентябрь, товарооборот двух стран вырос на 5,2%. Импорт СПГ из России в Японию увеличился на 2,2% в сравнении с данными 2021 года, ввоз нефти и нефтепродуктов уменьшился на 59,9%, угля — на 45,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония считает участие в проекте «Сахалин-1», в котором японская Sodeco владеет 30%, важным с точки зрения энергетической безопасности, хотя нефть с его месторождений в страну в настоящее время не ввозит.

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