Вашингтон, , 08:04 — REGNUM Ядерная провокация со стороны Запада является вполне вероятным сценарием, считает ведущий телевизионной передачи Первого канала «Вечер с Владимиром Соловьевым». Об этом Владимир Соловьев заявил в эфире программы 19 октября.

Ядерное оружие США National Museum of the USAF

«Им нужен короткий эмоциональный всплеск. Аудитория подготовлена, разогрета. Кто такой Зеленский знают они все. Нужна трагедия. Должно быть ощущение, что только Байден может разрулить ситуацию», — считает ведущий.

«Они могут устроить любую ядерную провокацию, которая Европу погрузит в тяжелейшее состояние, после чего будет сказано о безвыходности ситуации. Они могут все, что угодно. Не случайно с американской стороны постоянно включается сценарий «если Россия использует ядерное оружие, то мы», — добавил он.

Отметим, что ранее аналогичное мнение высказал генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков. Как утверждает эксперт, США и Великобритания готовы «принять решение об ударе тактическим ядерным оружием по территории б. УССР», что следует из срочного визита главы британского Минобороны Бена Уоллеса в Вашингтон.