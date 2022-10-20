«Они могут всё, что угодно» — Соловьев о ядерной провокации от США
Вашингтон, 20 октября, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Ядерная провокация со стороны Запада является вполне вероятным сценарием, считает ведущий телевизионной передачи Первого канала «Вечер с Владимиром Соловьевым». Об этом Владимир Соловьев заявил в эфире программы 19 октября.
«Им нужен короткий эмоциональный всплеск. Аудитория подготовлена, разогрета. Кто такой Зеленский, знают они все. Нужна трагедия. Должно быть ощущение, что только Байден может разрулить ситуацию», — считает ведущий.
«Они могут устроить любую ядерную провокацию, которая Европу погрузит в тяжелейшее состояние, после чего будет сказано о безвыходности ситуации. Они могут все, что угодно. Не случайно с американской стороны постоянно включается сценарий «если Россия использует ядерное оружие, то мы», — добавил он.
Отметим, что ранее аналогичное мнение высказал генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков. Как утверждает эксперт, США и Великобритания готовы «принять решение об ударе тактическим ядерным оружием по территории б. УССР», что следует из срочного визита главы британского Минобороны Бена Уоллеса в Вашингтон.