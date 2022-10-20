Москва, , 03:56 — REGNUM Ликвидацию своего российского офиса начала финская фармакологическая компания Orion Pharma, проработавшая на российском рынке 15 лет. Об этом 120 октября сообщают «Ведомости».

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Уточняется, что компания начала увольнять сотрудников российского филиала. Как отмечают аналитики, уход Orion Pharma можно рассматривать как часть общей тенденции среди западных компаний на отказ от сотрудничества с Россией, а также как «жест солидарности» с другими финскими производителями.

При этом российский рынок для Orion Pharma является одним из крупнейших. В частности, по итогам двух кварталов текущего года, на Россию приходилось до 17% от всей реализованной продукции, это около 44 млрд. Более высокие показатели продаж были зафиксированы только в Финляндии. Выручка российского подразделения компании за 2021 году по РСБУ достигла 4,7 млрд руб., увеличившись на 45% в сравнении с предыдущим годом.

Если Orion Pharma примет окончательное решение уйти из России, то она станет первой иностранной фармацевтической компанией, которая покинет российский рынок. После введения западных санкций многие фармкомпании частично приостановили свою деятельность в России, однако ни одна из них не уходила из страны полностью.

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