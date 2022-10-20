Вашингтон, , 03:53 — REGNUM Старший сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший опубликовал в своем канале в Telegram мем, высмеивающий умение Владимира Зеленского просить деньги у западных стран.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На картинке изображен улыбающийся главарь киевской хунты. Картинка снабжена надписью: «За прошлый месяц я заработал $40 млрд, работая из дома! Узнайте как!».

Таким образом, сын экс-президента США посмеялся над постоянными запросами Зеленского к западным странам о предоставлении денег и оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США пообещали передать киевскому режиму зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Предполагается, что они войдут в очередной пакет военной помощи Вашингтона бандеровцам.