Вашингтон, 20 октября, 2022, 03:53 — ИА Регнум. Старший сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший опубликовал в своем канале в Telegram мем, высмеивающий умение Владимира Зеленского просить деньги у западных стран.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

На картинке изображен улыбающийся главарь киевской хунты. Картинка снабжена надписью: «За прошлый месяц я заработал $40 млрд, работая из дома! Узнайте как!»

Таким образом сын экс-президента США посмеялся над постоянными запросами Зеленского к западным странам о предоставлении денег и оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США пообещали передать киевскому режиму зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Предполагается, что они войдут в очередной пакет военной помощи Вашингтона бандеровцам.