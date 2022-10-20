Вашингтон, 20 октября, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Демократы США могут проиграть обе палаты, считает декан факультета мировой политики МГУ им М. В. Ломоносова Андрей Сидоров. Об этом он заявил 19 октября в эфире телевизионной передачи Первого канала «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Gage Skidmore Джо Байден

Эксперт дал прогноз на исход выборной кампании текущего президента США Джо Байдена: «У Байдена сейчас очень сложное положение. Ему, с одной стороны, надо выиграть выборы, иначе туда придут разные неприятные люди, которые сделают ему импичмент».

«Ему нужно отстоять хотя бы одну палату, но ему это не удастся, не получается пока что. Скорее всего, демократы могут проиграть обе палаты. Если он не применит те методы, которые были применены в 2020 году, то тогда он столкнется с тем, что испытал Трамп», — уверен Сидоров.

Напомним, что промежуточные выборы в палату представителей США состоятся 8 ноября 2022 года. Голосование пройдёт во всех 435 округах Конгресса в каждом из 50 штатов США.