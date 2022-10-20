Вашингтон, 20 октября 2022, 03:42 — REGNUM На территории Капитолия после обыска незаконно припаркованного фургона за провоз оружия был арестован его водитель. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба полиции.
В транспортном средстве во время обыска были найдены дробовик и два пистолета. Водителю предъявили обвинения в незаконной деятельности.
Полиция также задержала мужчину и женщину, которые находись в фургоне вместе с водителем. По словам задержанных, они прибыли в Вашингтон, чтобы передать документы в Верховный суд США.
Как сообщало ИА REGNUM, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси была готова напасть на бывшего президента Дональда Трампа в день штурма Капитолия и нести ответственность за последствия.
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