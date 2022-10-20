Вашингтон, , 03:42 — REGNUM На территории Капитолия после обыска незаконно припаркованного фургона за провоз оружия был арестован его водитель. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба полиции.

Капитолий Иван Шилов © ИА REGNUM

пресс-служба полиции Капитолия США «Сегодня днём сотрудники отдела реагирования на опасные инциденты полиции Капитолия США провели обыск подозрительного транспортного средства, незаконно припаркованного на территории Капитолия. Сотрудники полиции Капитолия арестовали водителя после того, как он признал, что в его транспортном средстве — белом фургоне — находится оружие».

В транспортном средстве во время обыска были найдены дробовик и два пистолета. Водителю предъявили обвинения в незаконной деятельности.

Полиция также задержала мужчину и женщину, которые находись в фургоне вместе с водителем. По словам задержанных, они прибыли в Вашингтон, чтобы передать документы в Верховный суд США.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси была готова напасть на бывшего президента Дональда Трампа в день штурма Капитолия и нести ответственность за последствия.

Читайте ранее в этом сюжете: Пелоси грозилась «вырубить» Трампа в день штурма Капитолия