Тбилиси, , 14:04 — REGNUM Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения девяти человекам, ответственным за гибель ребёнка в фонтане тбилисского парка Ваке, сообщает 19 октября pog. gov. ge.

Флаг Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

Обвинения предъявлены по фактам служебной халатности, халатности, допущенной при проведении работ, нарушении правил безопасности при работах, повлекшем смерть человека, а также по фактам изготовления, использования и продажи поддельных официальных документов.

На начальном этапе расследования обвинения были предъявлены заместителю главы муниципальной службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси, директору компании «Гринсервис+», производителю работ и одному сотруднику той же компании, представителю компании «Нью Металл Дизайн», фирме-субподрядчику компании «Нью Металл Дизайн», двум мастерам, нанятым компанией «Нью Металл Дизайн», а также директору и эксперту компании «Мшен-Эксперти».

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о применении тюремного заключения в качестве меры пресечения в отношении всех девяти лиц в течение срока, установленного законом.

Напомним, что 13 октября, на следующий день после официального открытия фонтана, двое детей, Андрия Лордкипанидзе и Лазарь Лобжанидзе, залезли в фонтан за упавшим туда мячом и получили электротравмы. Им попыталась помочь 13-ти летняя Марита Мепаришвили, но она сама получила при этом смертельный удар током.