Тбилиси, 20 октября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения девяти человекам, ответственным за гибель ребёнка в фонтане тбилисского парка Ваке, сообщает 19 октября pog. gov. ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

Обвинения предъявлены по фактам служебной халатности, халатности, допущенной при проведении работ, нарушении правил безопасности при работах, повлекшем смерть человека, а также по фактам изготовления, использования и продажи поддельных официальных документов.

На начальном этапе расследования обвинения были предъявлены заместителю главы муниципальной службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси, директору компании «Гринсервис+», производителю работ и одному сотруднику той же компании, представителю компании «Нью Металл Дизайн», фирме-субподрядчику компании «Нью Металл Дизайн», двум мастерам, нанятым компанией «Нью Металл Дизайн», а также директору и эксперту компании «Мшен-Эксперти».

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о применении тюремного заключения в качестве меры пресечения в отношении всех девяти лиц в течение срока, установленного законом.

Напомним, что 13 октября, на следующий день после официального открытия фонтана, двое детей, Андрия Лордкипанидзе и Лазарь Лобжанидзе, залезли в фонтан за упавшим туда мячом и получили электротравмы. Им попыталась помочь 13-ти летняя Марита Мепаришвили, но она сама получила при этом смертельный удар током.