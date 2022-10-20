Москва, , 08:11 — REGNUM ООН в настоящий момент находится в шатком состоянии, а Россия должна бороться из-за заявки об обсуждении нарушения Ираном и РФ резолюции о передаче оружия считает декан факультета мировой политики МГУ им М. В. Ломоносова Андрей Сидоров. Об этом он заявил 19 октября в эфире телевизионной передачи Первого канала «Вечер с Владимиром Соловьевым». Эксперт поднял вопрос о разногласиях между интересами России и ООН, который на предстоящем закрытом заседании Совета безопасности ООН поднимут США, Франция и Англия.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Франция, Англия и США подали заявку об обсуждении нарушения Ираном и Российской Федерацией резолюции о передаче оружия. Здесь надо бороться. Я много раз слышал, что перед ООН надо хлопать дверью, уходить. Но надо бороться за перенос учреждений ООН на другую территорию, — уверен эксперт. — В страну Юга, относящуюся к развивающемуся миру. Можно перенести в Дубай, в какую-нибудь другую страну, но во всяком случае это было бы более справедливо. За это можно бороться. За это можно создать коалицию».

Свое выступление по вопросу заседания СБ ООН Андрей Сидоров подытожил утверждением о том, что ООН в настоящий момент находится в шатком состоянии из-за собственных интересов каждой из стран. «Творческий подход предполагается давно, но ни одна из пяти стран не хочет менять текущего положения. Если тронешь — поползет вся ООН», — сказал он.