Москва, 20 октября, 2022, 03:41 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы оставил без рассмотрения финансовый иск Центризбиркома России к компании из дивизиона госкорпорации «Ростех» — АО «Концерн «Автоматика», которая выступала исполнителем контракта на разработку технических средств и оснащение ими «цифровых избирательных участков в части проведения исследований, разработки и апробирования комплекса организационно-технических решений для обеспечения предоставления гражданам возможности голосования». Причиной такого решения судьи стало то, что истцом не был соблюден «претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком», передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

В основе спора лежал контракт от сентября 2019 года, включающий четыре этапа работы в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ». В итоге на четвертом этапе контракт расторгли и с ответчика была запрошена неустойка в связи с просрочкой исполнения работ. Судя по материалам суда, ответчик некую неустойку выплатил.

Между тем в июле 2022 года ЦИК РФ всё равно обратился в суд с требованием о взыскании более 130 млн рублей неустойки по указанному контракту. В октябре 2022 года в суд от истца поступило ходатайство об уточнении размера исковых требований. Позднее в материалах дела уже фигурировала другая сумма — 2 805 886,75 рубля и возмещение «вреда в натуре».