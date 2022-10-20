Москва, , 03:33 — REGNUM Сроки действия своих многоразовых виз. сократили страны Шенгенского соглашения для граждан России Об этом рассказал 20 октября вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян в беседе с «Известиями».

Шенгенская виза Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Как уточнил Мурадян, возросло количество шенгенских виз, которые выдаются под сроки поездки. Доходит до того, что мультивизу могут выдать сроком на две недели.

При этом средний срок, на который выдаются визы — от шести месяцев до года. Это значительно меньше, чем до 2020 года, когда виза во Францию выдавалась на срок до пяти лет, а в Испанию, Грецию или Италию — на два-три года.

Из европейских стран шенгенскую визу на длительный срок могут выдать Италия, Франция и Греция. Остальные страны выдают визу на срок поездки, иногда добавляя две недели на случай непредвиденной задержки.

Также Мурадян указал, что количество выдаваемых виз тоже сократилось, а Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия, Нидерланды вообще перестали выдавать визы российским туристам в связи с политикой санкций в отношении России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в визовых центрах нескольких стран Евросоюза появились новые требования, которые станут очень серьезным барьером в получении шенгенских виз гражданами России.

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