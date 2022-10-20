Санкт-Петербург, , 03:21 — REGNUM Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) в ноябре войдёт большая дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) «Уфа» проекта 636. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Подводная лодка «Уфа» АО «Адмиралтейские верфи»

Своё заявление Евменов сделал по итогам планового рабочего совещания, на котором рассматривались вопросы неатомного подводного кораблестроения.

пресс-служба Минобороны РФ «После выполнения морской части государственных испытаний ДЭПЛ «Уфа» прибыла на Адмиралтейские верфи, где проходит ревизию и чистовую отделку в рамках подготовки к подписанию приёмного акта».

«Уфа» — четвёртая подводная лодка серии из шести кораблей для ТОФ, заложена в ноябре 2019 года. Подлодки этого проекта имеют более высокую (по сравнению с предыдущими проектами) боевую эффективность, новейший инерциальный навигационный комплекс, современную автоматизированную информационно-управляющую систему, мощное торпедно-ракетное вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, на полигонах Балтийского моря успешно завершена морская часть государственных испытаний большой дизель-электрической подводной лодки «Уфа» проекта 636, построенной в Санкт-Петербурге для ТОФ России.

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