Санкт-Петербург, 20 октября, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) в ноябре войдёт большая дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) «Уфа» проекта 636. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

АО «Адмиралтейские верфи»
Подводная лодка «Уфа»

Своё заявление Евменов сделал по итогам планового рабочего совещания, на котором рассматривались вопросы неатомного подводного кораблестроения.

«После выполнения морской части государственных испытаний ДЭПЛ «Уфа» прибыла на Адмиралтейские верфи, где проходит ревизию и чистовую отделку в рамках подготовки к подписанию приёмного акта».
пресс-служба Минобороны РФ

«Уфа» — четвёртая подводная лодка серии из шести кораблей для ТОФ, заложена в ноябре 2019 года. Подлодки этого проекта имеют более высокую (по сравнению с предыдущими проектами) боевую эффективность, новейший инерциальный навигационный комплекс, современную автоматизированную информационно-управляющую систему, мощное торпедно-ракетное вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, на полигонах Балтийского моря успешно завершена морская часть государственных испытаний большой дизель-электрической подводной лодки «Уфа» проекта 636, построенной в Санкт-Петербурге для ТОФ России.