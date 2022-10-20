Москва, , 08:17 — REGNUM Введение военного положения приведет к спасению людей, причем, как солдат, так и гражданского населения, считает декан факультета мировой политики МГУ им М. В. Ломоносова Андрей Сидоров. Об этом он завил 19 октября в эфире телевизионной передачи Первого канала «Вечер с Владимиром Соловьевым». В рамках обсуждения введения военного положения на территории ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей эксперт назвал указ президента ключом к «спасению людей».

В обороне

«В военной сфере все определилось. Следующий шаг введения военного положения будет вести к спасению людей, не только солдат, но и гражданского населения», — утверждает Сидоров.

«Территории, которые нам сейчас приходится освобождать и защищать, находятся под ударом сил, которые не очень понимают, если они вообще знают, и не соглашаются с законами войны. Они готовы уничтожать мирное население. Это самые мерзкие мероприятия с разбрасыванием мин-лепестков — чушь, которая нормальная армия себе не позволяет. Их может позволить армия, ведущая войну против мирного населения», — добавил он.

Эксперт также уточнил, что президент действует в рамках федерального закона, напомнив о юридической терминологии понятия. Военное время это, как утверждает Сидоров, юридическое положение, закрепленное в федеральном законе «Об обороне» от 31 мая 1996 года.

«Тут военное положение и время имеют определенную связь. Понятное дело, что военное положение может вводиться в военное время, но войну никто не объявлял», — резюмировал эксперт.