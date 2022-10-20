Вашингтон, 20 октября 2022, 03:19 — REGNUM Орбитальный телескоп Webb сделал новые снимки Столпов Творения — скопления газа в туманности Орёл. Об этом сообщила пресс-служба американского национального аэрокосмического агентства (NASA).

Телескоп «Джеймс Уэбб»
Телескоп «Джеймс Уэбб»
NASA

«Новые снимки Столпов Творения, сделанные Webb, помогут исследователям модернизировать их модели образования звёзд за счёт более точного подсчёта новообразованных звезд», — рассказали в организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября космический зонд NASA Double Asteroid Redirection Test (DART) столкнулся с астероидом Диморф. Столкновение космических тел было запланированным в рамке программы по защите Земли от потенциальных угроз из космоса.