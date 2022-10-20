Вашингтон, 20 октября, 2022, 03:19 — ИА Регнум. Орбитальный телескоп Webb сделал новые снимки Столпов Творения — скопления газа в туманности Орёл. Об этом сообщила пресс-служба американского национального аэрокосмического агентства (NASA).

NASA Телескоп «Джеймс Уэбб»

«Новые снимки Столпов Творения, сделанные Webb, помогут исследователям модернизировать их модели образования звёзд за счёт более точного подсчёта новообразованных звезд», — рассказали в организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября космический зонд NASA Double Asteroid Redirection Test (DART) столкнулся с астероидом Диморф. Столкновение космических тел было запланированным в рамке программы по защите Земли от потенциальных угроз из космоса.