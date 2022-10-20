Москва, 20 октября, 2022, 03:22 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы обязал Минобороны России выплатить ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» более 2 млрд рублей, которые фигурируют как долг. Решение судьи Лежневой ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Истец запрашивал взыскания неосновательного обогащения в размере 2 046 083 442,6 рубля и расторжения договора от 2013 года. Судья же удовлетворил иск частично, взыскав в пользу истца 2 006 953 406,18 рубля долга. В остальной части иска было отказано.

Напомним, судебный спор слушался с декабря 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к заводу «Пелла» на сегодня есть также поданный, но не до конца рассмотренный крупный финансовый иск от АО «Мурмансельдь 2». Сумма иска превышает 823 млн рублей. Его рассмотрят 15 декабря 2022 года. Ранее истцу отказали в обеспечительных мерах по этому делу — в аресте судна, принадлежащего заводу, и установлении запрета на совершение регистрационных действий в реестре строящихся судов в рамках судостроительного договора от 2017 года.