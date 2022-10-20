Канберра, , 03:13 — REGNUM Австралия продолжит обеспечивать военную подготовку армии Индонезии, а также будет и дальше участвовать в совместных учениях с индонезийскими силами, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на австралийское министерство обороны.

Спецназ Австралии Alex de Sousa

Кроме того, Канберра не откажется от экспорта оружия для Джакарты. В заявлении ведомства подчеркивается, что Индонезия является одним из самых важных партнеров Австралии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября в австралийском городе Перт состоится встреча премьер-министров Австралии и Японии Энтони Альбанезе и Фумио Кисиды, которые обсудят заключения нового соглашения о безопасности между странами.

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