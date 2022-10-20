Кемерово, , 03:20 — REGNUM Арбитраж Кемеровской области признал обоснованными претензии публично — правовой компании «Фонд развития территории» к ООО «Строительная компания Сити-строй» из Барнаула и ввёл в отношении застройщика дома в пгт Шерегеш (Кузбасс) конкурсное производство. Процедура продлится один год — до 10 октября 2023 года. Вердикт может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

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Конкурсным управляющим компании назначен Антон Свистунов из союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (Челябинск).

В ходе слушаний уточнялось, что в 2013 году ООО «Строительная компания Сити-строй» было выдано разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на участке, расположенном на ул. Партсъезда, д. 5а/2 в пгт Шерегеш со сроком сдачи — третий квартал 2014 года.

«ООО «СК Сити-Строй» в нарушение п.1 ст.4 и п.1 ст.6 Закона No214-ФЗ принятые на себя обязательства перед участниками долевого строительства по передаче жилых помещений (квартир) в установленные сроки не выполнило. Дом, строительство которого осуществляет ООО «СК Сити-Строй», до настоящего времени не сдан, находится в низкой степени готовности, строительные работы на указанном объекте не ведутся», — уточняется в вердикте.

Компания также утратила права на участок.

Напомним, иск слушался с июля 2022 года.