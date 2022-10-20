Манчестер, Великобритания, , 03:03 — REGNUM Генеральный консул Китая в английском Манчестере Чжэн Сиюань отверг обвинения в избиении гонконгского активиста, который протестовал у здания дипломатического представительства. Соответствующее заявление дипломат сделал в эфире телеканала Sky News.

Китай. Оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я никого не бил. Я не позволил никому из своих людей бить кого-либо. Факты заключаются в том, что это так называемые протестующие били моих людей», — заявил генконсул.

Чжэн Сиюань подчеркнул, что протестовавший оскорблял Китай и его лидера товарища Си Цзиньпина. Также демонстрант угрожал дипломатам. В связи с этим генконсулу пришлось вмешаться и прекратить конфликт.

Ранее полиция британского Манчестера заявила, что несколько десятков демонстрантов провели протестную акцию возле генконсульства Китая. Они якобы выступали за демократические реформы в КНР.