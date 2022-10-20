Копенгаген, 20 октября 2022, 03:01 — REGNUM Газопровод «Северный поток», который получил повреждения в результате взрывов, поддается восстановлению, заявил главный специалист датской инженерной компании COWI Стен Уссинг в интервью радиостанции Danmarks Radio.

Северный поток
Северный поток
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его мнению, работы можно осуществить всего за несколько месяцев. Уссинг изучил фотографии поврежденного объекта, которые были опубликованы в шведской газете Expressen.

Эксперт полагает, что трубопровод может не покрыться ржавчиной на глубине 80 метров, где кислород содержится в недостаточном для коррозии количестве. Он также допустил, что другие участки газопровода, которые отдалены от мест взрывов, тоже могли получить повреждения из-за перепада давления.

Уссинг считает, что их можно удалить, приподняв трубу над морским дном. После этого, как поясняет специалист, доставленные с помощью капсулы-колокола водолазы-сварщики присоединяют новый кусок трубы. Он добавил, что затем последуют чистка отводов от грязи и сажи, а далее — опорожнение, продувка и сушка труб.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что для восстановления «Северного потока» может потребоваться строительство нового участка газопровода с новой компрессорной станцией.

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