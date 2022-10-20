Копенгаген, 20 октября, 2022, 03:01 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток», который получил повреждения в результате взрывов, поддается восстановлению, заявил главный специалист датской инженерной компании COWI Стен Уссинг в интервью радиостанции Danmarks Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

По его мнению, работы можно осуществить всего за несколько месяцев. Уссинг изучил фотографии поврежденного объекта, которые были опубликованы в шведской газете Expressen.

Эксперт полагает, что трубопровод может не покрыться ржавчиной на глубине 80 метров, где кислород содержится в недостаточном для коррозии количестве. Он также допустил, что другие участки газопровода, которые отдалены от мест взрывов, тоже могли получить повреждения из-за перепада давления.

Уссинг считает, что их можно удалить, приподняв трубу над морским дном. После этого, как поясняет специалист, доставленные с помощью капсулы-колокола водолазы-сварщики присоединяют новый кусок трубы. Он добавил, что затем последуют чистка отводов от грязи и сажи, а далее — опорожнение, продувка и сушка труб.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что для восстановления «Северного потока» может потребоваться строительство нового участка газопровода с новой компрессорной станцией.