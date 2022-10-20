Москва, , 02:59 — REGNUM Краснодарский, Ставропольский края, Ростовскую, Херсонскую, Запорожскую области, ДНР, ЛНР и Крым в ближайшие дни ожидают сильные дожди. Об этом 20 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дождь Наталия Николаева © ИА REGNUM

«Сильный дождь прогнозируется в Краснодарском крае, в том числе в Сочи, Ростовской области, Крыму 20 и 21 октября. В южных и восточных районах Крыма будет также усиление ветра до 30 м/с», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Сильные дожди в ближайшие дни также ожидаются в Ставропольском крае, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

По словам метеоролога, такая погода в этих регионах вызвана прохождением через территории б. УССР, юго-запада и юга России «холодного фронтального раздела».

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на 20 и 21 октября.

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