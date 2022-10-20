Рим, , 02:50 — REGNUM Боевые действия на территории б. УССР мог бы остановить Владимир Зеленский. Такое заявление сделал 19 октября лидер партии «Вперед, Италия», экс-премьер страны Сильвио Берлускони на встрече с депутатами, аудиозапись встречи опубликовало итальянское агентство LaPresse.

Сильвио Берлускони European People's Party

Политик назвал конфликт на территории б. УССР бойней солдат и граждан. По мнению Берлускони, если бы Зеленский отказался нападать, то конфликт закончился бы в ту же минуту.

Также Берлускони возложил ответственность за за обострение ситуации на территории б. УССР на киевские власти. ОН напомнил о нарушении властями Киева Минских соглашений, которые, по словам Берлускони, киевский режим буквально выбросил через год и начал наступление на границы ДНР и ЛНР.

Говоря о Зеленском, Берлускони уточнил, что не может сказать всего, что думает о нём и указал, что конфликт на территории б. УССР уже нельзя завершить без «сильного вмешательства», однако таких лидеров в странах Запада лично он не видит.