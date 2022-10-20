Богота, , 02:37 — REGNUM В столице Колумбии Боготе протест представителей коренного населения, вынужденно покинувшего родные регионы из-за угроз наркомафии и чёрных старателей, 19 октября перерос в беспорядки и столкновения с полицией. Об этом со ссылкой на городские власти радиостанция Caracol сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Полиция Колумбии Galo Naranjo

радиостанция Caracol «Имеются подтверждения того, что одиннадцать полицейских, семь чиновников и пять гражданских лиц пострадали в результате агрессии со стороны некоторых представителей индейского этноса эмбера в центре столицы. На данный момент задержаны двое».

Колумбийские индейцы уже несколько месяцев занимали городской парк после вынужденного бегства из родных регионов. Протесты начались утром 19 октября, после того, как власти Боготы не выполнили обещания о предоставлении беженцам жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Колумбии Густаво Петро заявил, что США разрушают мировую экономику, чтобы защитить собственную, не считаясь с интересами других стран.

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