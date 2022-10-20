Богота, 20 октября 2022, 02:37 — REGNUM В столице Колумбии Боготе протест представителей коренного населения, вынужденно покинувшего родные регионы из-за угроз наркомафии и чёрных старателей, 19 октября перерос в беспорядки и столкновения с полицией. Об этом со ссылкой на городские власти радиостанция Caracol сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.
Колумбийские индейцы уже несколько месяцев занимали городской парк после вынужденного бегства из родных регионов. Протесты начались утром 19 октября, после того, как власти Боготы не выполнили обещания о предоставлении беженцам жилья.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Колумбии Густаво Петро заявил, что США разрушают мировую экономику, чтобы защитить собственную, не считаясь с интересами других стран.
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